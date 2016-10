Call of Duty: Infinite Warfare - Video zum bevorstehenden Beta-Start auf PS4

V PC-User dürfen nicht am Beta-Test zu Call of Duty: Infinite Warfare teilnehmen. Quelle: Activision on Activision beziehungsweise Infinity Ward gibt's heute einen neuen Beta-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare. Die Testphase beginnt am 14. Oktober. Dann dürfen sich zunächst aber nur Vorbesteller der PS4-Version aufs virtuelle Multiplayer-Schlachtfeld begeben. Genau eine Woche später stoßen dann auch die Xbox-One-Truppen dazu. Und am 24. Oktober ist dann auch schon wieder Schluss. PC-User bekommen also keine Möglichkeit zum Vorabtest. Allerdings erscheint Call of Duty: Infinite Warfare auch schon kurz darauf.

In dem kurzen Video werden zumindest einige der Inhalte und Features gezeigt, die in der Call of Duty: Infinite Warfare - Multiplayer-Beta enthalten sein werden. Zur Auswahl werden unter anderem die drei Maps "Frontier", "Frost", und "Throwback" in den vier Spielmodi "Team Deathmatch", "Kill Confirmed", "Domination" und "Defender" stehen. In der finalen Version wird es außerdem eine (äußerst) futuristisch angelegte Singleplayer-Kampagne und zusätzlich auch eine neue Zombies-Episode geben. Alle Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.