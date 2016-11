Call of Duty: Infinite Warfare, der neueste Teil der beliebten Shooter-Reihe aus dem Hause Activision, ist erschienen. Auf dem PC, der Xbox One und der PS4 können sich digitale Krieger in die futuristischen Schlachten stürzen und dabei auch zum ersten Mal in der Serie Kämpfe im Weltraum und somit in der Schwerelosigkeit austragen. Wie sich der neueste Call of Duty-Ableger macht, verraten wir euch in unserem Test. Infinite Warfare ist einer der optimierten Titel für Sonys bald erscheinende PS4 Pro - eine Liste aller optimierten Spiele zum Konsolen-Launch findet ihr in unserem verlinkten Artikel.

Von der besseren Leistung der PS4 Pro soll Infinite Warfare profitieren. Wir haben mit der uns vorab zur Verfügung gestellten PS4 Pro einen Video-Grafikvergleich gemacht, um zu sehen, ob zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas auffällt. Optisch scheinen sich die Unterschiede momentan in Grenzen zu halten. Zwar ist uns eine etwas bessere Kantenglättung auf der PS4 Pro aufgefallen, ansonsten nehmen sich die Versionen in punkto Bildqualität nicht viel. Doch schaut am besten selber im Video unterhalb des Artikels.

Achtung: Natürlich kann es zum Verkaufsstart der PS4 Pro noch einen Patch geben - und der Vergleich sagt natürlich erst mal nichts darüber aus, ob Call of Duty: Infinite Warfare auf der PS4 Pro nicht insgesamt flüssiger läuft. Eine definitive Wertung können wir erst nach dem offiziellen Launch der Sony-Konsole abgeben.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Call of Duty. Infinite Warfare halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite für euch bereit. Ob euch im aktuellen Grafikvergleich Details auffallen, die wir übersehen haben und wie euer Eindruck der aktuellen Version von Call of Duty: Infinite Warfare ist, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen verraten.