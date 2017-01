Im Jahr 2003 wurde der erste Ableger der erfolgreichen Call of Duty-Reihe veröffentlicht. Seit 2007 erscheint sogar jedes Jahr ein neuer Teil des Shooters, der derzeit im Wechsel von Infinity Ward, Sledgehammer Games und Treyarch entwickelt wird. Im Reddit-Forum von Call of Duty findet derzeit eine allgemeine Umfrage statt, in der die Community über das schlechteste Spiel der Serie mit bereits 13 Hauptspielen abstimmen darf. Nach über 3.000 abgegebenen Stimmen scheint sich nun bereits ein erster Trend herauszustellen. Demnach haben die Fans scheinbar genug vom modernen Sci-Fi-Setting der vergangenen Call of Duty-Ableger.

Mit insgesamt 28,3 Prozent der Stimmen (Stand: 04.01. / 17:00 Uhr) ist Call of Duty: Advanced Warfare derzeit der unbeliebteste Teil der Shooter-Reihe von Publisher Activision. Das Spiel aus dem Jahr 2014 führte verschiedene Neuerungen wie Exo-Anzüge und Supply Drops ein. Auf Platz zwei (27,5 Prozent) befindet sich mit Call of Duty: Infinite Warfare der kürzlich veröffentlichte Ableger der Reihe. Auch hier hat sich das Team von Infinity Ward für ein Zukunft-Setting im Weltraum entschieden. Direkt dahinter liegt mit 25,2 Prozent das erste Call of Duty der aktuellen Konsolen-Generation mit dem Titel Ghosts. Allerdings ist das Sci-Fi-Setting nicht durchgehend unbeliebt. Call of Duty: Black Ops 2 erhält nur knapp ein Prozent der Stimmen und gehört damit zu den beliebteren Ablegern der Serie.

Quelle: Reddit