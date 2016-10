Call of Duty: Infinite Warfare: Uhrzeit für Start des Beta-Tests auf PS4 und Xbox One

Wenige Tage vor dem Release erhalten Vorbesteller von Call of Duty: Infinite Warfare die Möglichkeit, den Mehrspieler-Modus des neuen Ego-Shooters auszuprobieren. Inzwischen stehen die genauen Uhrzeiten für die Freischaltung der Testphase auf PS4 und Xbox One fest. PlayStation-4-Spieler starten demnach am 14. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit, in die virtuellen Kämpfe. Die Testphase endet am 17. Oktober, um 19 Uhr. Eine Woche später erhalten PS4-Spieler eine weitere Gelegenheit, an der Call of Duty: Infinite Warfare Beta teilzunehmen. Darüber hinaus stoßen auch Xbox-One-Truppen hinzu. Das zweite Beta-Wochenende beginnt am 21. Oktober, um 19 Uhr. Das Ende sieht Activision für den 24. Oktober, um 19 Uhr, vor.

PC-Spieler erhalten keine Möglichkeit, die Beta von Call of Duty: Infinite Warfare zu spielen - ein entsprechender Testlauf ist nicht geplant. In der Vorabversion des Ego-Shooters sind unter anderem drei Maps (Frontier, Frost, Throwback) und vier Spielmodi (Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender) enthalten. Mit Warfighter, Synaptic und MERC stehen außerdem drei Rüstungen zur Auswahl, die verschiedene Fähigkeiten für den gespielten Charakter mit sich bringen. In einem zusätzlichen "Metagame" absolviert ihr zusätzlich diverse Missionen, um im Rang aufzusteigen. Als Belohnung winken etwa Tarnungen und Abzeichen. Der Release der Vollversion erfolgt am 4. November auf PC, PS4 und Xbox One.