Call of Duty: Infinite Warfare: Uhrzeit für Preload der PS4-Beta

Call of Duty: Infinite Warfare startet am 14. Oktober in die PS4-Beta. Einen Tag zuvor nutzen PlayStation-4-Nutzer den Preload, um die zum Spielen benötigten Dateien vorab herunterzuladen. Wie die Entwickler über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilen, lässt sich der Beta-Client heute Abend ab 20 Uhr herunterladen. Das gilt allerdings nur für jene Spieler, die den Ego-Shooter auf PlayStation 4 vorbestellt haben. Eine öffentliche Beta findet nicht statt. Weitere Infos zur Beta von Call of Duty: Infinite Warfare wollen die Entwickler in Kürze bekanntgeben.

PlayStation-4-Spieler starten am 14. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit, in die virtuellen Kämpfe. Die Testphase endet am 17. Oktober, um 19 Uhr. Eine Woche später erhalten PS4-Spieler eine weitere Möglichkeit, an der Call of Duty: Infinite Warfare Beta teilzunehmen. Dann stoßen auch Xbox-One-Truppen hinzu. Das zweite Beta-Wochenende beginnt am 21. Oktober, um 19 Uhr. Das Ende sieht Activision für den 24. Oktober, um 19 Uhr, vor. Ob Xbox-Spieler ebenfalls die Möglichkeit eines Preloads erhalten, ist bislang nicht bestätigt.

In der Vorabversion des Ego-Shooters sind unter anderem drei Maps (Frontier, Frost, Throwback) und vier Spielmodi (Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender) enthalten. Eine PC-Beta planen die Entwickler von Infinity Ward nicht. Die Vollversion von Infinite Warfare erscheint am 4. November für PC und Konsolen. Weitere Infos findet ihr auf unserer verlinkten Themenseite.

PS4 #IWBeta will begin deploying for pre-download starting around 11AM PT tomorrow for PS4 #InfiniteWarfare pre-orders. Stay tuned for more! pic.twitter.com/DBt99Qlnzv — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2016