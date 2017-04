Am 18. April erscheint das zweite DLC-Pack für Call of Duty: Infinite Warfare. Die Continnum-Erweiterung erhält, neben neuen Multiplayer-Maps, natürlich auch eine neue Zombies-Episode. Die trägt den Titel Shaolin Shuffle und wurde jetzt in einem neuen Trailer vorgestellt, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt. Schauplatz von Shaolin Shuffle ist das New York der 1970er Jahre. Andre, AJ, Poindexter und Sally bekommen es diese Mal mit untoten Kung-Fu-Kämpfern zu tun. Das klingt nicht nur ziemlich verrückt, sondern ist es auch.

Der oben genannte Veröffentlichungstermin des Continuum-DLCs gilt wie üblich ausschließlich für die PS4. Grund ist ein Exklusivdeal zwischen Activision, dem Publisher von Call of Duty: Infinite Warfare, und Konsolenhersteller Sony. Erst 30 Tage später dürfen dann auch Besitzer von PC und Xbox One zugreifen. Der Preis für den Continuum-DLC liegt wieder bei knapp 15 Euro. Inhaber des Season-Pass werden nicht erneut zur Kasse gebeten. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf der Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.