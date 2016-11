Call of Duty: Infinite Warfare - Termin für ersten Season-Pass-DLC geleakt

Voraussichtlich am 31. Januar 2017 erscheint der erste, noch namenlose DLC zu Call of Duty: Infinite Warfare. Diesen Termin hat Lee Ross, Associate Project Director bei Entwickler Infinity Ward, auf Twitter ausgeplaudert. Offenbar ein wenig vorschnell, binnen Minuten war der Tweet nämlich auch schon wieder verschwunden. Dennoch spricht einiges für die Korrektheit. Beim Vorgänger (Call of Duty: Black Ops 3) war der Zeitraum zwischen Release des Hauptspiels (6. November 2015) und Awakening-DLC (2. Februar 2016) nahezu identisch.

Wie üblich würde der 31. Januar, so er denn tatsächlich stimmt, nur für die PS4-Version von Call of Duty: Infinite Warfare gelten. Aufgrund einen Exklusivdeals, geschlossen zwischen Publisher Activision und Konsolenhersteller Sony, erhalten PS4-Besitzer jeweils 30 Tage exklusiven Zugriff auf neue Inhalte. Insgesamt sind vier DLCs für Call of Duty: Infinite Warfare geplant. Den Season-Pass gibt's für 49,99 Euro. Aber auch der separate Erwerb dürfte wieder möglich sein, sehr wahrscheinlich für knapp 15 Euro. Weitere News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf der Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.

Quelle: Lee Ross @ Twitter