Die NPD Group hat neue Zahlen und Daten veröffentlicht, die zeigen, dass sich Call of Duty: Infinite Warfare, der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchises von Publisher Activision, aktuell schlecht verkauft. Die Rede ist von einem Rückgang von 50 Prozent beim Verkauf von physischen Kopien des Spiels in den Vereinigten Staaten von Amerika. Als Vergleichswert wurden die Abverkäufe des Vorgängers Call of Duty: Black Ops 3 im November des vergangenen Jahres 2015 zur Rate gezogen.

Dieser steile Abgang, der von den Daten der NPD Group dokumentiert wird, ist, wie berichtet wird, auch im Einklang mit den Daten vom deutschen Marktforschungsinstitut GfK. Ein britischer Analyst soll zudem festgestellt haben, dass das Call of Duty-Franchise schon seit Jahren einen Rückgang von wöchentlich 48 Prozent in den ersten Wochen nach dem Release eines neuen Spiels verzeichnet. Eine weitere anonyme Quelle soll CNBC außerdem mitgeteilt haben, dass die allgemeinen Verkäufe von Call of Duty-Titeln jedes Jahr einen Rückgang von 51 Prozent verzeichnen.

Der enorme Rückgang von 50 Prozent der Verkäufe könnte Publisher Activision vor ein ernsthaftes Problem stellen. Erste Konsequenzen zeigen sich bereits in einem Wertverlust von 20 Prozent auf die Aktien von Activision Blizzard. Brian Nowak, ein Analytiker von Morgan Stanley, prognostizierte einen Verkaufsrückgang für die Call of Duty-Spiele in Höhe von 10 Prozent. Keine Guten Aussichten für eine schon fast als geschichtsträchtig zu bezeichnende Spielemarke.

Nun zu euch: Was denkt ihr über das neueste Call of Duty: Infinite Warfare? Habt ihr es euch gekauft oder habt es noch vor? Oder spielt Call of Duty gar keine wichtige Rolle mehr für euch? Wenn das so ist, erzählt uns gerne warum. Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an eurer Meinung zu dem Thema teilhaben! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Call of Duty: Infinite Warfare halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite für euch bereit.

Quelle: CNBC