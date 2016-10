Call of Duty: Infinite Warfare und Modern Warfare belegen 130 GB auf PS4-Festplatte

Mit Call of DUty: Infinite Warfare rückt der Release des neuen Ego-Shooters näher: Die Veröffentlichung erfolgt am 4. November. Wer die Legacy Edition von Infinite Warfare kauft, erhält die Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare obendrauf. Wie sich einem über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Foto entnehmen lässt, benötigen beide Spiele offenbar reichlich Speicherplatz auf der PlayStation-4-Festplatte. Die Verpackungsrückseite der Legacy Edition verrät: Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered belegen zusammen rund 130 Gigabyte - mehr als ein Viertel der auf einer Standard-PS4 zur Verfügung stehenden Festplattenkapazität.

Wer die Legacy-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare vorbestellt hat, kann die Remastered-Version von Modern Warfare ab sofort herunterladen und spielen. Letzteres beschränkt sich auf die Einzelspieler-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare. Der Mehrspieler-Modus dürfte am Release-Tag von Infinite Warfare freigeschaltet werden. Infinite Warfare kommt am 4. November auf den Markt. Die Early-Access-Version von Modern Warfare Remastered endet am 3. November. Um die aufpolierte Version des Ego-Shooter-Klassikers anschließend weiterspielen zu können, wird die Disc von Infinite Warfare benötigt. Käufer der digitalen Version der Legacy Edition betrifft das nicht. Sie benötigen zum Spielen lediglich die heruntergeladenen Dateien. Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.

NEWS: Back of Infinite Warfare Legacy Edition box revealed, says 130 GB space required https://t.co/Tdex3cPSY4 pic.twitter.com/wDl5NETeFk — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) 4. Oktober 2016



Quelle: Twitter