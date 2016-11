Call of Duty Infinite Warfare: Auf PC weniger Spieler als der Landwirtschafts-Simulator

Publisher Activision Blizzard und Entwickler Infinity Ward haben am vergangenen Freitag mit Call of Duty: Infinite Warfare den nächsten Ableger der Shooter-Reihe veröffentlicht. Ersten Statistiken von Steam und Steamcharts zufolge scheint das Interesse an der PC-Version des Spiels derzeit nicht so groß zu sein. So wurde der Shooter am ersten Wochenende von maximal rund 15.000 PC-Spielern gleichzeitig gespielt. Damit landet Call of Duty: Infinite Warfare noch hinter dem Euro Truck Simulator (19.190 Spieler), dem Landwirtschafts-Simulator 2017 (26.044 Spieler) und Payday 2 (23.064 Spieler). Das kürzlich veröffentlichte Remaster von The Elder Scrolls V: Skyrim kam zum Start auf eine maximale Zahl von etwa 66.000 Spielern.

Noch deutlicher wird der Einbruch der Spielerzahlen im Vergleich mit dem zuletzt erschienenen Call of Duty: Black Ops 3. Den Ableger aus dem vergangenen Jahr spielten noch im Oktober 2016 bis zu 19.000 Spieler gleichzeitig. Zum Launch waren es damals rund 60.000 Spieler und damit vier Mal so viele, wie es beim nun veröffentlichten Infinite Warfare sind. Neben der Version auf Steam wird der Shooter ebenfalls im Windows Store angeboten. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die beiden Versionen nicht gemeinsam online gegeneinander spielen können. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Windows-Version häufiger als die Steam-Fassung verkauft wurde. Weitere Meldungen zu Call of Duty: Infinite Warfare findet Ihr auf unserer Themenseite.