Activision hat den Sabotage-DLC für Call of Duty: Infinite Warfare nun auch auf PC und Xbox One veröffentlicht. Aufgrund eines Exklusivdeals mit Konsolenhersteller Sony war dieser bislang lediglich für die PS4 erhältlich. Die Erweiterung ist im Season-Pass (49,99 Euro) für Call of Duty: Infinite Warfare enthalten. Und das stellt für PC-Besitzer auch die einzige Möglichkeit dar, Zugriff auf die neuen Inhalte zu erlangen. Lediglich für die beiden Konsolen ist der Sabotage-DLC für knapp 15 Euro auch separat erhältlich.

Der Sabotage-DLC erweitert den Umfang von Call of Duty: Infinite Warfare um diese vier neuen Multiplayer-Maps: Noir, Renaissance, Neon und Dominion (Neuauflage der Afghan-Map aus Call of Duty: Modern Warfare 2). Außerdem enthalten ist die nächste Zombies-Episode mit dem Titel Rave in the Redwoods. Insgesamt sind wieder vier Season-Pass-DLCs für Call of Duty: Infinite Warfare in der Mache. Termine für die noch fehlenden gibt es noch nicht. Alle weitere News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf der Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.