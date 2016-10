Call of Duty: Infinite Warfare: Beta auf PS4 gestartet - Probleme mit Matchmaking

Die geschlossene Beta von Call of Duty: Infinite Warfare lässt sich seit Freitagabend auf PlayStation 4 spielen. Gänzlich reibungslos scheint die Testversion nicht gestartet zu sein. Über Twitter und Reddit mehrten sich Berichte zu Problemen mit dem Matchmaking-System. Manchen Spielern scheint es daher nur selten oder gar nicht möglich zu sein, an den Mehrspieler-Partien teilzunehmen. Bei dem Großteil der Spieler soll die Beta problemlos funktionieren. Über seinen Twitter-Kanal teilte der Activision-Support mit, dass sich die Entwickler bei Infinity Ward des Problems angenommen haben und an einer Lösung arbeiten. Mit regelmäßigen Updates sollen die Beta-Teilnehmer auf dem Laufenden gehalten werden.

Sobald uns Neuigkeiten erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare im Auge. Denn dort fassen wir aktuelle News, Videos und Screenshots zum neuen Ego-Shooter von Activision und Infinity Ward zusammen. In unserer umfangreichen Beta-FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen zum derzeit auf PS4 stattfindenden Testlauf. Am kommenden Wochenende erhalten Vorbesteller der PS4-Version eine weitere Möglichkeit, Call of Duty: Infinite Warfare zu testen. Dann kommen auch Xbox-One-Soldaten hinzu. Eine Beta für die PC-Version des Ego-Shooters ist nicht geplant.

Experiencing issues with Matchmaking on the Infinite Warfare Beta? We're aware and looking into it, Stay tuned for updates! — Activision Support (@ATVIAssist) October 14, 2016