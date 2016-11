Call of Duty: Infinite Warfare: Preload für den PC offiziell gestartet

Am 04. November 2016 erscheint mit Call of Duty: Infinite Warfare der nächste Ableger der bekannten Shooter-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Käufer der sogenannten "Legacy Edition" erhalten zudem ein Remaster von Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahr 2007 dazu. Wenige Tage vor dem Release haben nun alle Vorbesteller der PC-Version die Möglichkeit alle nötigen Spiel-Dateien der beiden Titel von Entwickler Infinity Ward und Publisher Activision herunterzuladen.

Der entsprechende Preload hat eine Gesamtgröße von rund 96 GB und kann ab sofort über die entsprechenden Plattformen gestartet werden. Das Spiel Call of Duty: Infinite Warfare, der Einzelspieler sowie der Multiplayer von Modern Warfare Remastered können nach Wunsch auch einzeln heruntergeladen werden. Für die Installation empfiehlt das Entwicklerteam einen freien Festplattenspeicher von etwa 130 GB. Käufer der digitalen Konsolen-Version des Shooters für PlayStation 4 und Xbox One können bereits seit einigen Tagen den Preload nutzen. Weitere Meldungen und Videos zu Call of Duty: Infinite Warfare findet Ihr auf unserer Themenseite.