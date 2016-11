Call of Duty: Infinite Warfare - Permadeath-"YOLO"-Modus für Shooter-Profis

Call of Duty: Infinite Warfare wird zwei besonders harte Schwierigkeitsgrade für echte Ego-Shooter-Profis bieten. Der sogenannte "Specialist Mode" wird freigeschaltet, sobald die Kampagne auf einem beliebigen anderen Grad absolviert wurde. Auto-Heal gibt es hier nicht mehr. Die Gesundheitsanzeige kann einzig durch die Benutzung von Nano-Shots wieder aufgefüllt werden. Treffer in Arme und Beine schränken die Bewegungsfähigkeit ein. Headshots führen zum sofortigen Exitus. Schutz bieten Helme, die aber Schaden nehmen und deshalb ersetzt werden müssen. Nicht einfacher wird die Sache dadurch, dass Nano-Shots und Helme einen Equipment-Slot belegen.

Noch einen drauf in Sachen Härte und Realismus setzt der "YOLO Mode", der nach einem erfolgreichen Durchlauf im "Specialist Mode" zur Wahl steht. Der Name (YOLO = You only live once) ist hier Programm: Gibt euer virtueller Söldner auch nur ein einziges Mal den Löffel ab, könnt ihr von vorne mit Call of Duty: Infinite Warfare beginnen. Entwickler Infinity Ward will sich damit ganz offensichtlich bei den zahlreichen Permadeath-Fans vorstellen. Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am morgigen Freitag für PC, PS4 und Xbox One. Weitere News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.

Quelle: Activision