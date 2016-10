Die PS4-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare lässt sich einen Tag länger zocken als geplant. Wie die Entwickler von Infinity Ward bekanntgeben, schließen die Server des ersten Testlaufs erst am 18. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit. Zuvor war das Ende der derzeit auf PS4 stattfindenden Beta für den 17. Oktober geplant. Mit der zusätzlichen Zeit wollen sich die Entwickler bei den Spielern bedanken, die an der Betaversion zum neuen Ego-Shooter teilgenommen haben. Gleichzeitig will Infinity Ward weiteres Feedback sammeln, "um für den Launch-Tag vorbereitet zu sein". Die Vollversion von Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November für PC und Konsolen.

Die Beta findet derzeit ausschließlich auf der PS4 statt. Der letzte Testlauf bleibt es nicht: Am kommenden Wochenende folgt die zweite Beta-Runde. Neben den PS4-Spielern stürzen sich dann auch Xbox-One-Truppen auf die Schlachtfelder von Call of Duty: Infinite Warfare. Auf dem PC findet unterdessen keine Beta statt. Am Wochenende gaben die Entwickler bekannt, mit Precinct eine neue Map in der Beta hinzugefügt zu haben. In Precinct verschlägt es euch zu einem japanischen Schauplatz, der mit seinen verwinkelten Gassen und kurvenreichen Straßen actiongeladene Feuergefechte aus nächster Distanz verspricht. Weitere Infos fassen wir in unserer FAQ zu Call of Duty: Infinite Warfare zusammen. Die Hinweise zur Verlängerung der Beta stammen von der Activision-Webseite.