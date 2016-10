Call of Duty: Nächster Teil von Sledgehammer und im Vietnamkrieg?

Nur noch wenige Tage bis zum Release von Call of Duty: Infinite Warfare (4. November). Höchste Zeit also für Gerüchte zum nächsten Teil, der sich schon seit einiger Zeit in der Mache befinden müsste. Mit solchen versorgt uns nun IGN Spain. Schenkt man diesen Glauben, wagt auch Call of Duty (wie Electronic Arts mit Battlefield 1) einen Schritt zurück in die Vergangenheit und widmet sich wieder einem realen Konflikt. Als Szenario soll nämlich der Vietnamkrieg dienen, der etwa zwischen 1955 und 1975 tobte und Millionen Opfer forderte.

Als Entwickler für "Call of Duty: Vietnam" soll Sledgehammer Games fungieren. Auf das Konto des amerikanischen Studios geht nicht nur Call of Duty: Advanced Warfare (2014). Bereits einige Jahre zuvor arbeitete Sledgehammer an einem intern als Call of Duty: Fog of War bezeichneten Third-Person-Shooter. Geplantes Setting war ebenfalls der Vietnamkrieg. Allerdings erblickte Call of Duty: Fog of War niemals das Licht der Gameswelt. Diese Tatsache könnte dem Gerücht um "Call of Duty: Vietnam" aber durchaus eine gewisse Glaubwürdigkeit verleihen.

Quelle: IGN Spain