Von Activision gibt's heute einen neuen Trailer zum Continuum-DLC für Call of Duty: Infinite Warfare. In den etwa über zwei Minuten Laufzeit werden die neuen Multiplayer-Inhalte vorgestellt. Enthalten in der zweiten Ego-Shooter-Erweiterung sind wieder vier neue Maps: Excess (Neuauflage der Rust-Karte aus Call of Duty: Modern Wafrare 2), Archive (post-futuristische Kunstgalerie), Scrap (Sniper-Paradies) und Turista (Urlaubsresort).

Der Continuum-DLC für Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 18. April, zunächst wie gewohnt aber nur für Sonys PS4. Besitzer andere Plattformen haben wie gewohnt erst 30 Tage Zugriff. Fällig werden die üblichen 14,99 Euro. Inhaber des Season-Pass werden natürlich nicht erneut zur Kasse gebeten. Neben den erwähnten Multiplayer-Inhalten ist auch die neue Zombies-Episode Shaolin Shuffle Bestandteil des Continuum-DLCs. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf der Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.