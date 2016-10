Activision und Infinity Ward haben die Inhalte der Call of Duty: Infinite Warfare - Multiplayer-Beta offen gelegt. In der Vorabversion des Ego-Shooters werden demnach drei Maps (Frontier, Frost, Throwback) und vier Spielmodi (Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender) verfügbar sein. Außerdem darf der Spieler seinem Charakter in drei sogenannte Combat Rigs hüllen, genannt Warfighter, Synaptic und MERC. Diese Rüstungen stehen stellvertretend für verschiedene Charakterklasse, verleihen also verschiedene Fähigkeiten.

Außerdem enthält die Call of Duty: Infinite Warfare - Multiplayer-Beta ein zusätzliches "Metagame". Im Team müssen diverse Missionen absolviert werden, um im Rang aufzusteigen. Zugewiesen werden die Aufträge von einem Commander. Als Belohnung winken unter anderem Tarnungen, Abzeichen und sonstige kosmetische Gegenstände. Die Multiplayer-Beta ist in zwei Phasen aufgeteilt: Vom 14. bis 17. November dürfen sich Vorbesteller der PS4-Version aufs virtuelle Schlachtfeld begeben, eine Woche später dann zusätzlich auch die Xbox-Kollegen. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.

Quelle: Activision