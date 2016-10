CoD: Infinite Warfare - Gewinnt Beta-Keys, Tassen, Poster und mehr

Der Release von Call of Duty: Infinite Warfare steht in den Startlöchern. Ab dem 4. November 2016 können Hobby-Soldaten in einen epischen Sci-Fi-Konflikt eingreifen. Zeitgleich erscheint auch Call of Duty: Modern Warfare Remastered - die grafisch aufgemöbelte Neuauflage liegt der Legacy, Legacy Pro und Deluxe Edition bei. Um den bevorstehenden Launch beider Spiele von Activision und Infinity Ward gebührend zu feiern, verlosen wir tolle Preise!

Tasse, Mega Bloks Figur und ein schickes Wendeposter gibt's zum Multiplayer-Beta-Key für Call of Duty: Infinite Warfare noch obendrauf! Quelle: Popular PR / Activision Ihr könnt einen von fünf Beta-Keys für die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare abstauben. Die Testphase startet für Vorbesteller (und Sieger unserer Verlosung!) auf der PlayStation 4 am 14. Oktober um 19 Uhr. Obendrauf packen wir noch eine exklusive Tasse mit einem stilvollen Call of Duty-Motiv, ein Wendeposter und eine CoD-Figur von Mega Bloks. Weitere Einzelheiten zur Call of Duty Beta liefert der Hersteller auf der offiziellen Webseite.

Der Gewinner bekommt folgende Inhalte:

1x PS4-Key für die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare (Start am 14. Oktober 2016)

für die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare (Start am 14. Oktober 2016) 1x Tasse mit einem Call of Duty-Motiv

1x Wendeposter zu Call of Duty mit großem Artwork von Modern Warfare Remastered und Infinite Warfare

1x Mega Bloks CoD-Figur "Bau Set Sammler Edition"

Um eines der Pakete abzugreifen, müsst ihr uns lediglich eine kleine Frage beantworten: "Wann erschien das Originalspiel Call of Duty 4: Modern Warfare hier bei uns in Deutschland?" Schickt uns bitte eure Antwort an: gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "CoD Remaster". Das Gewinnspiel läuft bis zum 10. Oktober 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen. Über alle wichtigen News zu Call of Duty: Infinite Warfare hält euch unsere Themenseite auf dem Laufenden.