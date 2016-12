Infinity Ward hat Einzelheiten zum ersten von insgesamt vier geplanten Zusatzinhalten für Call of Duty: Infinite Warfare mitgeteilt. Der Ego-Shooter-DLC trägt den Titel "Sabotage" und erscheint am 31. Januar 2017 zunächst für die PS4. Grund ist ein Exklusivdeal zwischen Publisher Activision und Konsolenproduzent Sony. Erst 30 Tage später dürfen dann auch Besitzer von PC und Xbox One zugreifen. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Inhaber des Season-Pass werden natürlich nicht erneut zur Kasse gebeten.

Der Sabotage-DLC erweitert den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare um die folgenden vier Maps: Noir, Renaissance, Neon und Dominion. Letztgenannter Neuzugang ist eine Neuauflage der beliebten Afghan-Map aus Call of Duty: Modern Warfare 2. Ebenfalls enthalten ist eine weitere Zombies-Episode namens "Rave in the Redwoods". Unterhalb könnt ihr euch den Vorschau-Trailer zum Sabotage-DLC ansehen. Weitere News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf der Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.