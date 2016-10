Call of Duty: Infinite Warfare - Infos zu Season-Pass und VR-Support

Wie heutzutage bei großen Spieleproduktionen üblich, wird Activision auch für Call of Duty: Infinite Warfare wieder einen Season-Pass mit Zusatzinhalten anbieten. Der Preis liegt bei 49,99 Euro. Los geht's im kommenden Jahr. Unter anderem der Deluxe Edition liegt der Season-Pass schon bei. Enthalten sind vier DLC-Packs mit neuen Multiplayer-Maps und Zombies-Inhalten. Details hierzu liegen noch nicht vor. Als Bonus erhalten Käufer des Season-Pass 10 seltene Versorgungslieferungen (Supply Drops) und 1.000 Einheiten der Ingame-Währung Salvage, die für das erstmals in einem Call of Duty anzutreffende Crafting-Feature benötigt wird.

Besitzer von Playstation VR können sich daneben über einen weiteren Bonus freuen, der bereits im Grundspiel (egal welche Ausgabe) enthalten ist. In der sogenannte Jackal Assault VR Experience dürfen sie ins Cockpit des titelgebenden Kampfjets Jackal steigen und einige Exklusivmissionen absolvieren. Dieser Zusatzinhalt dürfte Bestandteil des Deals zwischen Publisher Activision und Konsolenhersteller Sony gewesen sein. Für weitere VR-Headsests, also Oculus Rift oder HTC Vive, ist Jackal Assault VR Experience bislang nicht angekündigt. Alle sonstigen News und Infos zum nächsten Teil der Ego-Shooter-Reihe findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.

Quelle: Activision