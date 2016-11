Call of Duty: Infinite Warfare - Schon vor dem Release: Gameplay von der PS4 Pro und 4K-Screenshots

Ein US-amerikanischer Händler hat das Street Date der PS4 Pro gebrochen und die Sony-Konsole bereits mehrere Tage vor dem eigentlichen Release verkauft. Die PS4 Pro erscheint regulär weltweit am 10. November 2016. Die Konsole wird in der Lage sein, Inhalte in nativer 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) sowie HDR-Inhalte darzustellen. In der Liste der zum Release erhältlichen und für PS4 Pro optimierten Spiele befindet sich auch Call of Duty: Infinite Warfare, das am 4. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist.

Falls ihr euch jetzt schon ein Bild des Shooters auf PS4 Pro machen wollt, so hat der YouTuber "Maxwell Inc. Studios" das Glück gehabt, sich eine PS4 Pro vor der Veröffentlichung zu sichern. In seinem Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, hielt er Szenen aus der Singleplayer-Kampagne von Infinite Warfare fest. Zudem gibt es noch einige schicke Screenshots in 4K-Auflösung, die auf einem entsprechenden Wiedergabegerät, die Qualität der hochaufgelösten Bilder zeigen. Ihr findet diese in unserer Bildergalerie.



Call of Duty: Infinite Warfare ist der dreizehnte Ableger der beliebten Shooter-Serie und spielt in einem futuristischem Setting. Erstmals in der Geschichte der Serie finden auch Kämpfe in der Schwerelosigkeit statt. Wenn ihr euch die Unterschiede zwischen der PS4- und der PS4 Pro-Version von Call of Duty: Infinite Warfare anschauen wollt, so haben wir eigens dafür ein Grafikvergleich-Video angefertigt. Mehr Interessantes rund um Call of Duty: Infinite Warfare findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. In den Kommentaren unterhalb des Artiekls könnt ihr uns gerne mitteilen, was ihr von dem Gameplay und den Screenshots haltet!

Quelle: Dualshockers