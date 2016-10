Call of Duty: Infinite Warfare: Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton erhält Rolle

Lewis Hamilton erhält eine Rolle in Call of Duty: Infinite Warfare, wie die Webseite motorsport.com berichtet. Für den Formel-1-Weltmeister sind demnach sechs Szenen und eine Sprecherrolle zugesagt. Konkrete Details sind nicht bekannt. Vermutlich begegnet ihr seinem virtuellen Ich in der Einzelspieler-Kampagne des Ego-Shooters. Bestätigt wurde der Auftritt inzwischen von Hamilton selbst. Über sein Twitterprofil veröffentlichte der Rennfahrer einen ersten Screenshot. Im Posting bringt er seine Freude über den Auftritt im neuen Ego-Shooter zum Ausdruck. "Es ist großartig, zu wissen, ein Charakter in Call of Duty zu sein", schreibt Hamilton.

"Ich bin mit Super Mario aufgewachsen. Die Grafik war zu der Zeit recht veraltet", erklärt Hamilton und fährt fort: "Es ist unglaublich, wie sich Computerspiele entwickelt haben." Er fühle sich unglaublich geehrt, Teil des neuen Call of Duty-Spiels zu sein. "Ich bin seit Jahren ein großer Fan." Noch bleibt unklar, welche Rolle der Formel-1-Rennfahrer im neuen Ego-Shooter übernehmen wird. Auch ist nicht bekannt, welcher Fraktion Hamilton angehört. Spätestens am 4. November wissen wir mehr: Dann kommt Call of Duty: Infinite Warfare in den Handel. Der Release ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. Für das bevorstehende Wochenende ist der zweite Beta-Test angesetzt. Diesmal dürfen alle PS4-Spieler an den Testläufen teilnehmen, wie Activision und Infinity Ward jüngst bekannt gegeben haben.

It's awesome to think I'll be a character in @callofduty! Be sure to check out #InfiniteWarfare this November! 🙌🏾🚀☄#ambassador pic.twitter.com/HDoE8tpqTU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 18, 2016



Quelle: Motorsport.com