Call of Duty: Infinite Warfare: Erweiterung für PS4 bringt neue Karten

Der DLC Continuum für Call of Duty: Infinite Warfare bringt vier neue Multiplayer-Karten. Diese tragen die Namen Excess, Turista, Archive und Scrap. Obendrauf gibt es eine neue Karte für den Zombie-Modus. Shaolin Shuffle bietet einige bekannte Gesichter wie Pam Grier, Paul Reubens, Seth Green, Jay Pharoah und Sasheer Zamata. Erhältlich ist die Erweiterung für alle Spieler, die sich den Infinite Warfare DLC-Pass gekauft haben. Alle anderen zahlen 15 Euro.

Erwartet werden für dieses Jahr noch zwei weitere DLCs für Cal of Duty: Infinite Warfare; diese müssen jedoch noch vom Publisher Activision bestätigt werden. Mit einem neuen Call of Duty am Horizont, welches die Spielereihe in den zweiten Weltkrieg zurückbringen wird, ist es fraglich, ob das neue DLC etwas an den stagnierenden Spielerzahlen des neusten Ableger des Franchise ändern kann.