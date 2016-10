Call of Duty: Infinite Warfare - Combat Rigs im Trailer vorgestellt

Im neuesten Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare stellt Entwickler Infinity Ward die sogenannten Combat Rigs vor. Damit sind verschiedene anwählbare Ausrüstungsoptionen gemeint, also insbesondere Waffen-Loadouts. Spieler sollten im Multiplayer-Modus das Rig wählen, das am ehesten zu ihrem Spielstil passt. Insgesamt gibt es sechs verschiedene: Warfighter (Attacke), Stryker (Taktik), Phantom (Distanz), Merc (Tank), FTL (Stealth) und Synaptic (Nahkampf).

In der am 14. Oktober beginnenden Vorbesteller-Beta zu Call of Duty: Infinite Warfare werden lediglich Warfighter, Synaptic und MERC verfügbar sein. Außerdem bietet die Vorabversion des eigentlich sogar schon fertiggestellten Ego-Shooters (Gold-Meldung) drei Maps (Frontier, Frost, Throwback) und vier Spielmodi (Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender). Die finale Version wird ab 4. November erhältlich sein. Alle Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.