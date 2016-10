Call of Duty: Infinite Warfare - Bonus-Map Terminal im neuen Trailer

Am 4. November erscheint mit Call of Duty: Infinite Warfare der nächste Teil der langlebigen Ego-Shooter-Reihe aus dem Hause Activision. Wer in den noch verbleibenden knapp zwei Wochen bis Release eine Order abgibt, kann sich wie heutzutage üblich über diverse Extras freuen. Vorbesteller erhalten vom 1. Tag an Zugriff auf die Multiplayer-Map Terminal. Die Karte feierte bereits in Modern Warfare 2 ihr Debüt, kommt in Call of Duty: Infinite Warfare aber deutlich futuristischer daher. Aus dem Flughafen wurde beispielsweise ein Weltraumbahnhof. Der neue Trailer unterhalb vermittelt einen besseren Eindruck.

Bereits zur Auswahl stehen wird die Terminal-Map in der 2. Beta-Testphase an diesem Wochenende. Teilnehmen dürfen dieses Mal alle PS4-User und Vorbesteller der Xbox-One-Version von Call of Duty: Infinite Warfare. Eine PC-Beta gibt es nicht. Weitere Preorder-Boni sind: "Zombies in Spaceland Pack" (Waffentarnung, animierte Karte, Schicksal- und Glückkartenpaket) und das "Hellstorm Waffenpaket" (animierte Waffentarnung, animierte Visitenkarte, animiertes Fadenkreuz). Alle weiteren Infos, Trailer und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.