Call of Duty: Infinite Warfare: Beta erhält neue Map und Kill Confirmed-Modus

Die Entwickler von Infinity Ward erweitern die Call of Duty: Infinite Warfare Beta um neue Inhalte. Wie das Entwicklerteam über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gegeben hat, probieren Teilnehmer ab sofort die Map Precinct aus - die Karte ist Bestandteil der aktuellen Map-Rotation. In Precinct verschlägt es euch zu einem japanischen Schauplatz, der mit seinen verwinkelten Gassen und kurvenreichen Straßen actiongeladene Feuergefechte aus nächster Distanz verspricht. Einen Einblick in die Karte erhaltet ihr nach nur einem Klick auf das unten eingebundene Video. Ebenfalls neu in der Beta von Call of Duty: Infinite Warfare enthalten: der Spielmodus Kill Confirmed.

Die neuen Inhalte lassen sich auf PS4 noch bis zum 17. Oktober, um 19 Uhr, ausprobieren. Am kommenden Wochenende erhalten PlayStation-4-Spieler eine weitere Gelegenheit, den neuen Ego-Shooter von Infinity Ward zu spielen. Auch Xbox-One-Truppen nehmen in der nächsten Woche an der Beta teil - derzeit läuft sie exklusiv auf PlayStation 4. In der Beta toben sich ausschließlich Vorbesteller des Ego-Shooters aus. Testläufe für die PC-Version von Call of Duty: Infinite Warfare sind nicht geplant. In unserer FAQ zur Beta von Call of Duty: Infinite Warfare beantworten wir die wichtigsten Fragen. Die Vollversion des neuen Ego-Shooters erscheint am 4. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare hält euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Precinct has been added to the #IWBeta map rotation! Jump into a match and explore #InfiniteWarfare’s newest battleground. pic.twitter.com/5ErY78Q1eS — Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2016