Call of Duty: Infinite Warfare - 2. Beta-Testphase offen für alle PS4-Besitzer

Für dieses Wochenende ist der 2. Beta-Test zu Call of Duty: Infinite Warfare angesetzt. Eigentlich sollten an diesem, wie auch schon in Phase 1, lediglich Vorbesteller teilnehmen dürfen. Diesen Plan haben Activision und Infinity Ward nun über Bord geworfen. Die 2. Beta-Phase wird für alle PS4-User geöffnet. Das Preloading der Spieldateien kann um 19 Uhr im PSN gestartet werden. Für Xbox-One-Besitzer ändert sich nichts. Nach wie vor erhält hier nur Vorabzugang zum Schlachtfeld, wer Call of Duty: Infinite Warfare für diese Plattform geordert hat. Die Beta bleibt also closed.

Die 2. Beta-Testphase zu Call of Duty: Infinite Warfare beginnt am 21. Oktober, 18 Uhr und endet wieder am 24. Oktober, um dieselbe Uhrzeit. Eine erneute Verlängerung ist aber wohl nicht ganz unwahrscheinlich. Im Vergleich zu Phase 1 wurden neue Inhalte hinzugefügt. So haben Spieler nun auch Zugriff auf die urbane Map "Precinct" und den Spielmodus "Kill Confirmed". Final erscheinen wird Call of Duty: Infinite Warfare bereits wenige Tage nach Beta-Ende, nämlich am 4. November. Gewaltige Änderungen an Technik, oder Balancing sind dementsprechend eher nicht mehr zu erwarten. Weitere News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.

Quelle: Activision