Call of Duty Infinite Warfare ​und Modern Warfare: Activision bestätigt 130 GB Installationsgröße

Die Legacy-Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare sind äußerst speicherhungrig. In einer aktualisierten FAQ zum kommenden Ego-Shooter bestätigt Activision das, was bereits seit einigen Tagen als Gerücht durchs Internet kursiert: Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered belegen einen Speicherplatz von 130 Gigabyte. Die Angaben beziehen sich offenbar auf alle Plattformen, auf denen die Legacy-Editionen erscheinen - PlayStation 4, Xbox One und PC. In der Beschreibung zur Speicherangabe teilt Activision mit: "Diese Angabe umfasst beide Spiele, alle Day-1-Patches sowie die Mehrspieler-Karten für Call of Duty: Modern Warfare Remastered, die vor dem 31. Dezember 2016 als Download erscheinen."

Der Release von Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist für den 4. November angesetzt. Ab dem 14. Oktober dürfen sich Vorbesteller der PS4-Version in eine Beta-Version stürzen. Eine Woche später stoßen auch die Xbox-One-Soldaten dazu. Das Ende des Beta-Tests ist für den 24. Oktober vorgesehen. PC-Spieler bekommen keine Möglichkeit zum Vorabtest. In einem jüngst veröffentlichten Video erhaltet ihr Eindrücke von den Inhalten und Funktionen der Mehrspieler-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare. Den Clip haben wir nachfolgend für euch eingebunden. Viele weitere News, Videos und Screenshots halten wir auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare für euch bereit.