CoD Black Ops 3: Story-Trailer zur "Zombies Chronicles"-Erweiterung

14.05.2017 um 16:15 Uhr Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zur jüngst angekündigten "Zombies Chronicles"-Erweiterung für Call of Duty: Black Ops 3 ansehen. Die neu aufgelegten, aus älteren CoD-Teilen stammenden Zombies-Inhalte werden am 16. Mai zunächst für die PS4 erscheinen und wie üblich erst 30 Tage später für PC und Xbox One.

