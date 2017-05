Nachdem es bereits Gerüchte um eine neue Erweiterung des Shooters Call of Duty: Black Ops 3 gab, wurde eine Veröffentlichung jetzt bestätigt.

"Zombies Chronicles" stellt die mittlerweile fünfte Erweiterung dar und wird euch mit überarbeiteten Zombie-Maps erfreuen. Dies erklärte Publisher Activision während der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse. Es handelt sich um einen Download-Inhalt, welcher zunächst für die Playstation 4 erscheint. Und zwar am 16. Mai. Einen Monat später folgt die Veröffentlichung auch für PC und Xbox One.

Ein Reddit-User hat auch schon in den Daten des Shooters weitere Details zur Erweiterung entdeckt. Diese wird allem Anschein nach acht Karten bieten. Dazu zählen drei die Maps Nacht der Untoten, Verrückt und Shi No Num aus Call of Duty: World at War, die vier Karten Kino Der Toten, Ascension, Shangri-la und Moon aus Call of Duty: Black Ops sowie eine Karte aus Call of Duty: Black Ops 2, nämlich Origins.

Quelle: 4Players