Gestern ist die fünfte große Erweiterung zum bereits 2015 erschienenen Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 3 erschienen. "Zombies Chronicles", so der Titel, ist wie üblich 30 Tage exklusiv für Sonys PS4 erhältlich. Erst danach können auch Besitzer von PC und Xbox One zuschlagen. Parallel zum Release startete das "8 Tage der Untoten"-Event. Bis zum 23. Mai warten im "Zombies Chronicles"-DLC, besondere Belohnungen, Geschenke und weitere Überraschungen auf die Spieler. Hierzu gibt es auch ein Video, das ihr euch im Anschluss ansehen könnt.

"Zombies Chronicles" ist nicht im Season-Pass für Call of Duty: Black Ops 3 enthalten. Der Preis liegt bei separat zu entrichtenden 29,99 Euro. Dafür bekommen Käufer die acht folgenden, insbesondere optisch überarbeiteten Zombies-Maps aus früheren Call-of-Duty-Teilen: "Nacht der Untoten", "Verrückt", "Shi No Numa" aus World at War; "Kino der Toten", "Ascension", "Shangri-la", "Moon" aus Black Ops 1 sowie "Origins" aus Black Ops 2. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zum Ego-Shooter findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Call of Duty: Black Ops 3..