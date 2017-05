Call of Duty Black Ops 3: Zombie-DLC im Anmarsch - Ankündigung wohl morgen

Das kommt überraschend! Call of Duty: Black Ops 3 bekommt in Kürze einen neuen DLC spendiert, wie sich einer aktuellen Alterseinstufung der ESRB entnehmen lässt. Das amerikanische Pendant zur deutschen USK erteilte Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles ein Mature-Ratung, also eine Freigabe für Erwachsene. Dass die Ankündigung der Erweiterung kurz bevorsteht, geht auch aus aktuellen Twitter-Einträgen hervor. Der YouTuber JCbackfire schreibt: "Jason Blundell von Treyarch hat eine Ankündigung für uns - am Donnerstag, um 19 Uhr, auf meinem Kanal."

Zwar teilte der YouTuber nicht mit, um welche Ankündigung es sich genau handelt. Die in der Regel gut informierte Webseite charlieintel.com rechnet aber fest damit, dass sich dahinter der Zombies Chronicles-DLC für Call of Duty: Black Ops 3 verbirgt. Gerüchten zufolge sind in der Erweiterung acht klassische Zombie-Maps aus der Black-Ops-Reihe enthalten, die Entwicklerstudio Treyarch für Black Ops 3 technisch überarbeitete.

Konkrete Details liegen bislang nicht vor. Das dürfte sich aber am 4. Mai ändern. Unsere Themenseite zu Call of Duty: Black Ops 3 hält euch mit aktuellen News, Videos und Screenshots auf dem Laufenden. Call of Duty: Black Ops 3 kam im November 2015 für PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360 in den Handel. Für dieses Jahr kündigte Activision bereits Call of Duty: WW2 an. Der für die Veröffentlichung im November geplante Ego-Shooter nutzt den Zweiten Weltkrieg als Schauplatz.

Jason Blundell from @Treyarch has a REVEAL for us this Thurs. at 10:00am PT on my channel. Better be subscribed!! ;) https://t.co/OFGyqhQeEo — JC 💎 (@JCbackfire) May 2, 2017

BREAKING: ESRB Ratings board has officially rates 'Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles' M for MATURE https://t.co/d6b5M6xXK7 pic.twitter.com/twdMdnnRrB — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) May 1, 2017