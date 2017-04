Laut einem spanischen Händler, der sich auf Reddit darüber äußerte und ein Foto als Beleg einrichte, arbeitet Activision an einer Neuauflage von Call of Duty: Black Ops 3. Das Spiel soll das originale Black Ops 3 sowie die "Zombies Chronicles" enthalten. Bei "Zombies Chronicles" handelt es sich angeblich um den Zombies-Modus mitsamt allen bisher erschienen DLCs.

In der fotografierten Beschreibung heißt es: "Es ist ein komplettes Spiel, das den ursprünglichen Inhalt von Black Ops 3 und den Inhalt von Zombies Chronicles beinhaltet. Enthält acht klassiche Karten aus Treyarch Zombies Remastered und alle Maps inklusive der Gobblegum-Funktion."

Als Veröffentlichung wird der 31. Dezember 2017 angegeben, was aber eher als Platzhalter für eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr zu verstehen ist. Die Neuauflage von Call of Duty: Black Ops 3 mit "Zombies Chronicles" soll für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Ein offizielles Statement oder eine Ankündigung stehen bisher noch aus, von daher ist dieser Leak erst einmal mit Vorsicht zu genießen.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Call of Duty: Black Ops 3 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.