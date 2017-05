Publisher Activision hat die vor wenigen Tagen enthüllte "Zombies Chronicles"-Erweiterung für Call of Duty: Black Ops 3 nun ausführlich vorstellt. Enthalten sind demnach insgesamt acht überarbeitete Zombies-Maps aus älteren Call-of-Duty-Teilen mitsamt den entsprechenden Story-Inhalten. Im Einzelnen sind das: "Nacht der Untoten", "Verrückt", "Shi No Numa" aus World at War; "Kino der Toten", "Ascension", "Shangri-la", "Moon" aus Black Ops 1 und "Origins" aus Black Ops 2.

Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles erscheint bereits am 16. Mai, zunächst aber wie üblich nur für Sonys PS4. Besitzer von PC und Xbox One dürfen erst 30 Tage später zuschlagen. Wer die fälligen 29,99 Euro springen lässt, kann sich außerdem über folgende Bonus-Inhalte freuen: 20 Phiolen flüssiges Divinium, zwei neue Kaugummis, Pack-A-Punch-Waffentarnung und ein dynamisches Konsolen-Design (PS4 only). Einen ersten Trailer zu Zombies Chronicles gibt es ebenfalls. Ihr könnt euch den Clip direkt unterhalb ansehen. Alle weiteren News und Infos zum vorausgesetzten Hauptspiel findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Call of Duty: Black Ops 3.