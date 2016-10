Call of Duty: Modern Warfare Remastered - PS4 Pro-Support bestätigt und neues Video veröffentlicht

Entwickler Raven Software und Publisher Activision haben ein neues Video zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered veröffentlicht, in dem die enorme Wichtigkeit beim sorgfältigem Umgang mit dem Remaster eines so erfolgreichen Spiels erörtert wird. In dem Gespräch mit dem PlayStation.Blog werden die überarbeitete Grafik, verbesserte Beleuchtung und Animationen besprochen. Auch das bewahrte Gefühl des 2007er Originals in Bezug auf die Geschwindigkeit und das Timing sind Gegenstand des Videos. Außerdem wurde ein PS4 Pro-Support bestätigt, der zusätzliche Grafik-Features bringen wird. Doch schaut es euch am besten selbst an!



Einige Stichworte lassen sich an dieser Stelle zusammenfassen:

• Raven Softwares erste Priorität ist es das Gameplay authentisch zu dem des Originalspiels zu gestalten

• Ein PS4 Pro-Support gilt als bestätigt

• Spieler auf PS4 Pro profitieren von höher aufgelösten Texturen und 4K-Grafik bei einer flüssigen Framerate

Call of Duty: Modern Warfare Remastered steht exklusiv den Spielern zur Verfügung, welche die Special Edition von Call of Duty: Infinite Warfare vorbestellen. Die Unterschiede zwischen dem Remaster und dem Original könnt ihr euch in dem Video unterhalb dieser Zeilen anschauen. Call of Duty: Infinite Warfare ist der 13. Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 4. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Der First-Person Shooter verschlägt euch in ein Sci-Fi-Szenario und zum ersten Mal in der Seriengeschichte wird es auch Weltraumschlachten geben. Mehr Interessantes über den nächsten Call of Duty-Ableger findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.