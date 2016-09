Von Activision gibt's heute ein neues Video mit Szenen aus der Kampagne von Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered. Der knapp zweiminütige Clip dient bereits als eine Art Launch-Trailer. PS4-User dürfen den neu aufgelegten Klassiker des Ego-Shooter-Genres nämlich bereits ab 5. Oktober spielen und damit 30 Tagen vor allen anderen. Aber auch nur, wenn sie die Digital Deluxe Edition, oder die Legacy Edition von Call of Duty: Infinite Warfare (Release am 4. November) vorbestellt haben. Separat wird Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered nach aktuellem Stand nicht erhältlich sein.

Neben der technisch stark überarbeiteten Singleplayer-Kampagne wird Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered zum Launch zehn Multiplayer-Maps enthalten. Die sechs noch fehlenden Karten sollen im Dezember 2016 als DLC nachgeliefert werden - und zwar kostenlos. Für Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered zeichnet übrigens nicht Originalentwickler Infinity Ward verantwortlich, sondern Raven Software. Das Studio arbeitete in der Vergangenheit bereits an zahlreichen Teilen der Reihe mit. Auf das Konto von Infinity Ward wiederum geht das bereits erwähnte Call of Duty: Infinite Warfare.