Call of Duty WW2: Werbeposter stellen sich als Fake heraus

Call of Duty 2017 soll den zweiten Weltkrieg als Schauplatz nutzen, etwaige Gerüchte kursieren seit Wochen durch das Internet. Jüngst wurden die Mutmaßungen um Spekulationen zum Untertitel kräftig angeheizt. Eurogamer will aus geheimen Quellen erfahren haben, dass der diesjährige Ego-Shooter unter dem Namen Call of Duty: WW2 in den Handel kommt. Das würde zum Setting im Zweiten Weltkrieg passen. Mit angeblich geleakten Werbepostern sollten die Gerüchte um den Untertitel kürzlich weiter an Fahrt gewinnen.

Seit wenigen Stunden machen über den Kurznachrichtendienst Twitter zwei Fotos die Runde, die das vermeintlich geheime Bildmaterial zeigen sollen. Das abgebildete Artwork zeigt neben Call of Duty: WW2 in großen Lettern auch einen Soldaten mit Stahlhelm. Dabei sollen die Fotos ursprünglich über den Instagram-Account des Händlers Fnac veröffentlicht und wenig später wieder entfernt worden sein. Falsch, wie sich herausstellte: Über seinen Twitter-Kanal teilt der erwähnte Händler mit, dass es sich hierbei um einen Fake handele und man keine derartigen Fotos über seine Social-Media-Kanäle veröffentlicht habe. Daher scheint sich ein Internet-Troll lediglich einen fiesen Scherz erlaubt zu haben.

@fnac_suisse Publica fotos en instagram de supuestos pósters del nuevo Call of Duty WW2!! (Ya borrado las fotos) pic.twitter.com/uIJ5o9WWLP — NOTICIAS COD (@noticiascod2017) April 3, 2017

FYI, turns out the "leaked" fnac poster from this morning was fake. — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) April 3, 2017

🚨ATTENTION un #fake circule en ce moment. Aucune info sur le prochain #CallOfDuty n'a été publiée sur nos comptes officiels. pic.twitter.com/rSun7afpXC — Fnac Suisse (@fnac_suisse) April 4, 2017

Call of Duty im Zweiten Weltkrieg?

Die Hinweise verdichten sich, dass das nächste Call of Duty im Zweiten Weltkrieg spielt. Zuletzt bestätigte Branchenkenner Shinobi602 das WW2-Setting. Angekurbelt wurden die Gerüchte Mitte März, als ein vermeintlich geleaktes Artwork zum neuen Ego-Shooter die Runde durch das Internet machte. "Der Leak ist also zu 100 Prozent echt?", wurde der Insider gefragt. Die Antwort folgte prompt: "Das Artwork habe ich zuvor nie gesehen", schrieb er und ergänzte, dass er ein Setting im Zweiten Weltkrieg für Call of Duty 2017 bestätigen könne. Im nachfolgenden Redaktions-Talk zu Call of Duty 2017 sprechen wir über den möglichen Schauplatz im neuen COD. Publisher Activision hat sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert. Der Release des neuen Ego-Shooters könnte für Herbst dieses Jahres geplant sein.