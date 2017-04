Call of Duty WW2 (2017): Damit wird's ein Hit! Fünf Wünsche im Video

Call of Duty 2017 kommt, soviel ist sicher. Und höchstwahrscheinlich spielt der neue Serienableger im Zweiten Weltkrieg - entsprechende Gerüchte kursieren seit Wochen durch die Weiten des Internets. Auch über den Untertitel wird schon fleißig spekuliert: Call of Duty: WW2 soll der neue Ego-Shooter von Activision heißen. Für unser unten angefügtes Video-Special haben wir uns des Themas angenommen - und stellen fünf Wünsche für das neue Call of Duty vor, die die Entwickler von Sledgehammer Games unbedingt umsetzen sollten. Neben grundsätzlichen Punkten wie Movement und Level-Struktur stehen aber auch Skins und Emotes auf unserer Wunschliste. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Nachfolgend unser Video zu Call of Duty 2017.





Angekündigt wurde das neue Call of Duty von Activision bislang nicht. Lange sollte das aber nicht mehr dauern, denn in der Regel stellt der Publisher den jeweils aktuellen Serienableger im Frühjahr vor. Dass der neue Ego-Shooter jedoch im Zweiten Weltkrieg spielt, scheint gesetzt zu sein. Zuletzt bestätigte auch der in der Regel gut informierte Branchenkenner Shinobi602, dass die Entwickler von Sledgehammer Games den Zweiten Weltkrieg als Schauplatz für das neue Call of Duty gewählt hätten. Welches Szenario ihr konkret spielen dürft, bleibt aber noch abzuwarten. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Call of Duty 2017 vorbei. Die Veröffentlichung des Ego-Shooters dürfte im Herbst erfolgen - auf PC, PS4 und Xbox One.