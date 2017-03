In welchem Setting spielt Call of Duty 2017? Bestätigt wurde der Schauplatz des neuen Ego-Shooters von Publisher Activision bislang zwar nicht. Allerdings verdichten sich die Hinweise, dass das neue Call of Duty euch auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges versetzt. Über seinen Twitter-Account will Branchenkenner Shinobi602 das Setting bereits bestätigen. Angekurbelt wurden die Gerüchte zuletzt am vergangenen Wochenende, als ein vermeintlich geleaktes Artwork zum neuen Ego-Shooter die Runde durch das Internet machte. "Der Leak ist also zu 100 Prozent echt?", wird der Insider gefragt. Die Antwort folgt prompt: "Das Artwork habe ich zuvor nie gesehen", schreibt er und ergänzt, dass er ein Setting im Zweiten Weltkrieg für Call of Duty 2017 bestätigen könne.

Das erwähnte Artwork - angeblich eine Aufnahme der Spieleverpackung - ploppte am vergangenen Wochenende über den YouTube-Kanal von TheFamilyVideogamers ins Netz. Die Frage nach der Echtheit der Bilder bleibt nach wie vor ungeklärt. Findige Reddit-Nutzer wollen allerdings herausgefunden haben, dass der Nutzer, der das Artwork öffentlich machte, bereits in der Vergangenheit für diverse Leaks verantwortlich zeichnete. Womöglich handelt es sich um die gleiche Person, die unter dem Reddit-Nutzernamen "infinitewarfareleaks" zuvor geheimes Material zu Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlichte. Activision ließ den Reddit-Account sperren. "Wir sind nach wie vor damit beschäftigt, den Leak zu verifizieren. Eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt vermuten wir aber, dass der Leak echt ist", schreibt ein Moderator des Subreddits "WW2", das sich mit dem neuen Call of Duty beschäftigt. Unsere Themenseite zu Call of Duty 2017 hält euch auf dem Laufenden.



@The_Quentinou I've never seen that artwork, I'm only referring to the setting. — shinobi602 (@shinobi602) March 27, 2017