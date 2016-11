CD Projekt Red: Witcher-3-Entwickler will sich offenbar vor feindlicher Übernahme schützen

Ein größerer Publisher könnte Interesse daran haben, das Entwicklerstudio CD Projekt Red zu übernehmen. Darüber spekulieren momentan polnische Medien. Denn das Unternehmen rief zu einer "außerplanmäßigen Hauptversammlung" ein. Alle Aktionäre sind dazu eingeladen.

Im Rahmen dieser Hauptversammlung soll geklärt werden, ob CD Projekt Red Aktien zurückkaufen, Änderungen an der Satzung vornehmen und die Marken unter einer Dachgesellschaft bündeln kann. Alles sind Hinweise darauf, dass sich CD Projekt Red vor einer feindlichen Übernahme eines größeren Unternehmens schützen möchte. Da die Spiele der The-Witcher-Serie und vor allem The Witcher 3: Wild Hunt sehr erfolgreich sind, besteht vermutlich von einem größeren Publisher Interesse daran, das Entwicklerstudio zu übernehmen. Hierzu könnte er die Mehrheit an Aktien aufkaufen. Um dies zu verhindern, könnte CD Projekt Red die Aktien selbst kaufen, um so die Kontrolle über die Firma zu behalten. Doch dazu müssten die Aktionäre zustimmen.

Die generellen Änderungen an der Satzung sind dazu gedacht, den Einfluss von Aktionären zu minimieren. Je weniger Einfluss ein Aktionär hat, desto weniger kann dieser über das Unternehmen bestimmen. Ein großer Publisher als Hauptaktionär hätte etwa die Möglichkeit, CD Projekt Red bestimmte Regelungen anzuzwingen, was die Richtung der kommenden Spiele angeht.

Allerdings ist nicht klar, ob wirklich ein Unternehmen Interesse daran hat, CD Projekt zu übernehmen. Vielleicht trifft die Firma auch einfach nur entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

