CD Projekt Red: Alte Foren der Witcher-Macher gehackt - 1,9 Millionen Accountdaten gestohlen

Wer einen Account des alten Forums von CD Projekt Red hatte, sollte am besten sein Password bei GOG und den neuen Foren ändern, denn wie das Unternehmen bekannt gab, kam es zu einem Hackerangriff, bei dem rund 1,9 Millionen Accountdaten gestohlen wurden.

Das Forum ist allerdings schon seit geraumer Zeit nicht mehr aktiv, da CD Projekt Red die User auf ein neues, mit GOG verbundenes Forum geführt hat. Dieses ist zudem deutlich sicherer als das alte. Beispielsweise soll der Exploit, mit welchem es den Hackern gelungen ist, die Datenbank des alten Forums anzugreifen, mit der neuen Engine schon gefixt sein. Wie die Witcher-3-Entwickler erklären, wurden Accountnamen, E-Mail-Adressen und mit MD5-gesicherte Passwörter gestohlen.

Daher werden die User dazu angehalten, ihre Passwörter auf allen Plattformen von CD Projekt Red zu ändern. Außerdem nahm das Team einige zusätzliche Sicherheitstest vor und gelobt, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen wird. Man entschuldigt sich bei den Nutzern. Alle, die betroffen sind, werden in den kommenden Tagen eine E-Mail erhalten. Daraufhin sollte das Passwort geändert werden.

