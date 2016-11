CD Projekt gibt Entwarnung: Keine akute Übernahmegefahr

Vor einigen Tagen machten Gerüchte die Runde, der polnische Entwickler CD Projekt Red stehe kurz vor einer feindlichen Übernahme und berate mit seinen Aktionären darüber, selbst große Aktienanteile des Studios aufzukaufen, um sich damit vor einem Kontrollverlust zu schützen. Wie die Seite WCCFTech heute berichtet, ist dieses Szenario auch durchaus realistisch, beziehungsweise wird von Studio-Offiziellen durchdacht, eine akute Gefahr in Form einer feindlichen Übernahme soll aber derzeit nicht bestehen. Die Entwarnung gab CD Projekt Red selbst:

"Dieses Gerücht entstand, nachdem der Vorstand vorgeschlagen hatte, im Rahmen des kommenden Gesellschafter-Meetings ein maximales Stimmrecht einzuführen. Dieser Vorschlag ist allerdings keine Reaktion auf irgendwelche aktuellen Vorgänge - es ist eher als eine Absicherung gegen zukünftige, hypothetische Szenarien dieser Art gedacht, zu denen es möglicherweise niemals kommen mag", so ein Sprecher des Unternehmens. "Wir möchten die Interessen der Minderheitenaktionäre schützen, für den hypothetischen Fall, dass ein großer Aktionär geschäftliche oder strategische Visionen vorgeben will, die unseren widersprechen."

Aktuell gibt es also keine Gefahr, wenn wir dem polnischen Entwicklerstudio Glauben schenken dürfen. Dieses arbeitet derweil fieberhaft an kommenden Spielen: Das digitale Witcher-Kartenspiel Gwent befindet sich derzeit in der Beta-Phase, während das nächste große Rollenspiel, das ominöse Cyberpunk 2077, noch immer eine ganze Weile bis zur Fertigstellung brauchen dürfte. Für weitere Informationen und Ankündigungen rund um CD Projekt Red haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: WCCFTech