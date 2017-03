The Witcher 4: CD Projekt an Fortsetzung interessiert

Am vergangenen Donnerstag hat das Entwicklerstudio CD Projekt die Finanzergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres 2016 bekannt gegeben. Dabei wurden einige interessante Details über die Zukunft der unterschiedliches Marken von CD Projekt veröffentlicht. Demnach soll die Entwicklung von Cyberpunk 2077 bereits "weit fortgeschritten" sein. Das Team steckt viele Ambitionen in das Projekt, an dem aktuell mehr als 300 Entwickler arbeiten. Allerdings wird das Studio noch einige Zeit benötigen, bevor das Spiel abgeschlossen ist. Darüber hinaus sollen Spieler keine Enthüllung in diesem Jahr erwarten, da das Jahr 2017 dem Kartenspiel Gwent gehört.

Neben Cyberpunk 2077 arbeiten derzeit knapp 100 Personen am kommenden Gwent: The Witcher Card Game. CD Projekt plant jedoch, parallel zu Cyberpunk 2077, an einem weiteren Titel zu arbeiten. Genauere Informationen dazu wurden noch nicht geteilt - das Team sucht allerdings schon nach Personal für die Konzept-Zeichnungen.

Zudem wurden auch über die erfolgreiche The Witcher-Reihe von CD Projekt diskutiert. Demnach sei The Witcher 3: Wild Hunt ein abgeschlossenes Projekt, weshalb in Zukunft keine weiteren Erweiterungen mehr erscheinen werden. Darüber hinaus äußerte sich das Team über ein mögliches The Witcher 4. So wurde die The Witcher-Reihe als Trilogie geplant und eine Trilogie besitzt nun mal keinen vierten Teil. Trotzdem sei das Team von der Welt weiterhin sehr angetan und man denke in Zukunft über einen möglichen Nachfolger nach. Weitere Meldungen um CD Projekt findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers