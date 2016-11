Nachdem bereits einige Unternehmen ihre Finanzergebnisse für das vergangenen Quartal vorgestellt haben, hat nun auch das Entwicklerstudio CD Projekt Red alle Zahlen der vergangenen drei Monate (01. Juli - 30. September 2016) veröffentlicht. So konnte das polnische Team in zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen Gesamtumsatz von 100.9 Millionen PLN (22,8 Millionen Euro) erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr (25,6 Millionen Euro) ist damit die Gesamtsumme etwas gesunken. Der Gewinn des Unternehmens lag bei 36.6 Millionen PLN (8,3 Millionen Euro) und damit rund neun Prozent unter dem Gewinn des Vorjahres 2015.

Die Spiele-Plattform GOG.com von CD Project Red konnte den Umsatz und den Gewinn steigern. Insgesamt wurden in diesem Quartal 23.54 Millionen PLN (5,3 Millionen Euro) über GOG erzielt. Der entsprechende Gewinn konnte von umgerechnet ca. 67.000 Euro auf rund 384.000 Euro erhöht werden. Zudem gab das Entwicklerstudio bekannt, dass die Ausgaben im Bereich Entwicklung - durch die Produktion von Cyberpunk 2077 und dem Kartenspiel Gwent - deutlich nach oben gegangenen sind.

Darüber hinaus gab CD Project Red bekannt, dass sich die beiden Erweiterungen für The Witcher 3 (Hearts of Stone und Blood and Wine) sehr gut verkauft haben - genaue Zahlen nannte das Entwicklerstudio jedoch nicht. Zudem sollen auch noch eineinhalb Jahre nach dem Release von The Witcher 3: Wild Hunt neue Fans gewonnen werden. Die zuletzt veröffentlichte Game of the Year-Edition soll den Umsatz zu Weihnachten ankurbeln, wie CFO Piotr Nielubiwicz mitgeteilt hat.

