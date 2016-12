CD Projekt: 7 Millionen Euro Forschungszuschuss durch Polen

Mit seinem Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt hatte der Entwickler CD Projekt Red einen Riesenerfolg zu verbuchen, nun soll das polnische Entwicklerstudio finanzielle Förderung in Millionenhöhe durch sein Land erhalten. Wie WCCFTech berichtet, soll der Entwickler durch Polen einen Forschungszuschuss von fast 7 Millionen Euro erhalten. Das Geld wird im Rahmen des GameInn-Programms ausgeschüttet - eine Förderung des National Centre for Research and Developement in Polen, das mehrere polnische Studios unterstützt und ihnen in den kommenden Jahren dabei helfen soll, fast 40 Projekte mit einem Gesamtwert von über 43 Millionen Euro umzusetzen.

Im Fall von CD Projekt Red sollen einige spezielle Aspekte gefördert werden, darunter etwa ein sogenannter "Seamless Multiplayer", also ein "übergangsloser Mehrspielermodus", im Rahmen dessen der polnische Entwickler also offenbar einzigartige Mehrspielermechaniken vorantreiben möchte. Weitere Finanzmittel sollen in noch realistischere Echtzeitstädte, das filmische Gefühl und ausgefeiltere Animationstechniken in Spielen fließen. In welchen Spielen konkret? Das ist nicht bekannt. Jedoch arbeitet das Studio bereits unter Hochdruck an seinem Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077, auf das sämtliche genannte Aspekte zutreffen könnten. Für kommende Neuigkeiten und allgemeine Informationen rund um CD Projekt Red haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: WCCFTech