Spiele-Bestseller im April: Mario Kart 8 Deluxe und Ghost Recon: Wildlands

Jeden Monat veröffentlicht der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) in Zusammenarbeit mit der GfK Entertainment eine Chart-Liste mit den meistverkauften Spielen des Monats in Deutschland. Nachdem The Legend of Zelda: Breath of the Wild im vergangenen März an der Spitze stand, landete auch in diesem Monat ein weiterer Titel für die Nintendo Switch auf dem ersten Platz. Dabei handelt es sich um den erweiterten Wii U-Port Mario Kart 8 Deluxe. Obwohl das Spiel erst am 28. April im Handel erschienen ist und demnach nur drei Verkaufstage hatte, verkaufte sich der Fun-Racer im April so oft wie kein anderes Spiel in Deutschland.

Der Open-World-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands von Ubisoft konnte sich im vergangenen Monat vom dritten auf den zweiten Platz steigern. Neuerscheinungen wie die Neuauflage von Lego City Undercover (Platz 7) oder das Japano-Rollenspiel Persona 5 (Platz 9) schafften es in die Top 10 der meistverkauften Spiele des Monats.

Die Top 20 der meistverkauften Spiele im Monat April in Deutschland. Quelle: BIU