Jeden Monat zeichnet der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) in Zusammenarbeit mit der GfK Entertainment die erfolgreichsten Video- und Computerspiele in Deutschland mit dem Sales Award aus. Und auch im vergangenen März haben es wieder zwei Spiele geschafft, eine Auszeichnung zu erhalten. So darf sich das Entwicklerteam Guerilla Games für Horizon Zero Dawn über den BIU Sales Award in Platin freuen. Das Action-Adventure, das exklusiv für PlayStation 4 erschienen ist, konnte sich hierzulande über 200.000 Mal verkaufen.

Darüber hinaus wurde auch Entwickler Nintendo mit dem BIU Sales Award in Gold ausgezeichnet. Das Anfang März erschienene The Legend of Zelda: Breath of the Wild ging alleine für Nintendo Switch über 100.000 Mal über die Ladentheke. Dabei handelt es sich zudem um das erste Spiel für die neue Konsole, das einen Preis des BIU erhält. Bereits seit dem Jahr 2008 werden die Sales Awards für die verkaufsstärksten Titel verliehen.

Quelle: BIU