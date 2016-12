Bully: Anniversary Edition - Rockstar-Klassiker für iOS und Android zum Download

Zehn Jahre nach dem PS2-Release von Bully kehrt der Schulhofrowdy zurück auf die Bildschirme: Rockstar Games gibt die Bully: Anniversary Edition für iOS und Android als Download frei. Zum Preis von 6,99 Euro erhalten Käufer die komplette Bully-Story mit zusätzlichen Missionen, Charakteren, Minispielen und freischaltbaren Objekten aus Bully: Die Ehrenrunde, das unter anderem für Xbox 360 erschienen war. Für Bully: Anniversary Edition verspricht Rockstar Games außerdem eine native Unterstützung von hochauflösenden Displays. Konkrete Auflösungen nennen die Entwickler allerdings nicht.

Im Spiel nehmt ihr auch an rundenbasierten Mehrspieler-Freundesherausforderungen teil. Per Pushnachricht informiert euch Bully, sobald ihr an der Reihe seid. Das Spiel nutzt eine "intelligente Touch-Steuerung mit kontextsensitiven Tasten", die nur eingeblendet werden, wenn ihr sie braucht. Hinzu kommen eine Cloud-Unterstützung. Die in Bully: Anniversary Edition erstellten Spielstände lassen sich über Rockstar Games Social Club nahtlos auf allen Geräten fortsetzen.

Als 15-jähriger Rotzlöffel Jimmy Hopkins durchlebt ihr die sozialen Strukturen der Bullworth Academy, einer korrupten und bröckelnden Privatschule. "Wehrt euch gegen Rowdys, besiegt die Jocks im Völkerball, spielt Streiche, punktet oder verscherzt es euch bei Mädchen und übersteht ein Jahr an der schlimmsten Schule weit und breit", schreibt Rockstar Games in der Beschreibung zum Spiel. Bully: Anniversary Edition steht im App Store und Google Play Store für iOS beziehungsweise Android als Download bereit.