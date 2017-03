Bulletstorm: Full Clip Edition - Was hat Duke Nukem mit Moby Dick zu tun? [Video]

23.03.2017 um 09:15 Uhr Was hat Duke Nukem mit Moby Dick zu tun? Gearbox beantwortet diese Frage mit einem kurzen, aber nicht minder kuriosen Video. Wer Bulletstorm: Full Clip Edition vorbestellt, darf die komplette Kampagne als Duke Nukem spielen - inklusive kerniger Sprüche von der Originalstimme von Duke, Jon St. John. Am 07. April 2017 wird die Bulletstorm: Full Clip Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

